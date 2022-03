Sonne satt erwartet Hessen am Wochenende. Es werde wohl lediglich einige lockere Wolkenfelder geben, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag. Allerdings soll es etwas kälter werden. Am Freitag seien bis zu zwölf Grad möglich. Am Samstag und Sonntag bleiben die Temperaturen laut der Prognose im einstelligen Bereich. Vor allem in den Nächten soll es frostig werden, dann fallen die Temperaturen verbreitet in den negativen Bereich.