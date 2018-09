Brasiliens schlug die USA mit 2:0 (2:0). Im ersten Freundschaftsspiel nach dem Ausscheiden im WM-Viertelfinale in Russland erzielte der fünffache Fußball-Weltmeister mit einem Tor des ehemaligen Hoffenheimers Roberto Firmino in der 11. Minute und einem Elfmeter von Neymar (43.) einen bequemen Sieg im MetLife-Stadion in New Jersey.

Trainer Tite setzte mit der Aufstellung zu Spielbeginn auf das Team, das bei der WM gegen Belgien ausgeschieden war. Nur der Mittelfeldspieler des FC Liverpool, Fabinho, war neu in der Startelf. Brasilien wird am kommenden Dienstag in Maryland gegen El Salvador antreten. In Oktober sind weitere Freundschaftsspiele gegen Argentinien und Saudi-Arabien vorgesehen.

Die argentinische Fußball-Nationalmannschaft besiegte die Auswahl aus Guatemala mit 3:0 (3:0). Bei der Partie in Los Angeles trafen Gonzalo Martinez (27. Minute) per Foulelfmeter, Giovani Lo Celso (35.) und Giovanni Simeone (44.) allesamt bereits vor der Pause.