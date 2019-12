Heidelberg. (rnz/mare) Die Stadt Heidelberg und die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) haben in der Woche vor Weihnachten die Parksituation rund um Haltestellen ins Visier genommen. Und die Bilanz, das teilt die Stadtverwaltung mit, sei positiv ausgefallen - die Heidelberger haben vorbildlich geparkt.

"Die große Mehrheit hält sich an das Parkverbot im Haltestellenbereich", heißt es in einer Pressemitteilung. Umgemünzt auf die Zahlen bedeutet das: Nur ein einziges Fahrzeug war verbotswidrig an einer Haltestelle gestanden. Und zwar verkehrsbehindernd in der Haltestelle Mombertplatz auf dem Boxberg. Das Auto wurde sofort abgeschleppt.

Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdienstes waren für die Aktion in den Bussen der RNV unterwegs und kontrollierten die Haltestellen in der Stadt, etwa. Anlass der Maßnahme war, dass es zuletzt Beschwerden über zugeparkte Haltestellen etwa in der Altstadt, auf dem Boxberg, Emmertsgrund oder Ziegelhausen gegeben hatte.

Und diese Parkregeln müssen Autofahrer an Haltestellen beachten:

> Bis zu 15 Meter vor und hinter einem Haltestellenschild darf nicht geparkt werden, außer Markierungen verlängern oder verkürzen den Haltestellenbereich.

> In den Straßen muss eine Durchfahrtsbreite von mindestens drei Metern unbedingt freibleiben. Bis fünf Meter vor und hinter Kreuzungen und Einmündungen sowie auf Sperrflächen und Grenzmarkierungen darf nicht geparkt werden.

> Vor und gegenüber von Grundstücksein- und -ausfahrten darf nicht geparkt werden, außer die Straße ist ausreichend breit.

> An engen und unübersichtlichen Straßenstellen, im Bereich von scharfen Kurven sowie vor und in amtlich gekennzeichneten Feuerwehrzufahrten, ist das Halten nicht erlaubt.

> Radwege sind grundsätzlich freizuhalten, ebenso Gehwege, soweit das Parken nicht durch Beschilderung zugelassen ist.

> Wer sein Fahrzeug verlässt oder länger als drei Minuten halt, der parkt.