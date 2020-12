Anreise: Air Austral (www.air-austral.com) fliegt vom Pariser Flughafen Charles de Gaulle nach Saint Dénis auf La Réunion, Zubringer ab Frankfurt gibt es mit Air France oder Lufthansa. Tickets kosten ab etwa 850 Euro.

Gesundheit: Wegen sinkender Fallzahlen ist La Réunion seit Mitte Dezember kein Corona-Risikogebiet mehr. Nach der Rückreise nach Deutschland gibt es deswegen auch keine Quarantänepflicht. Touristen müssen bei Abflug einen negativen Covid-19-Test vorlegen, der nicht älter als 72 Stunden alt sein darf. Vor Ort erhält man einen Testkit für einen Selbsttest, der vier Tage nach Einreise vorzunehmen ist.

Vanille: Alle Stationen des Vanille-Anbaus miterleben kann man auf dem Farmgelände von La Vanilleraie nahe des Ortes Sainte-Suzanne (geöffnet täglich außer Sonntag, Eintritt mit einstündiger Führung fünf Euro, www.lavanilleraie.com). Auch im Laden der Vanille-Kooperative von Bras-Panon gibt es die edlen Schoten direkt an der Quelle (www.provanille.fr).

Touren: Geführte Wandertouren auf La Réunion bietet die Reiseagentur Brandner, zum Beispiel ein 15-tägiges Inseltrekking in der Kleingruppe mit Exkursionen in die Talkessel von Cilaos, Salazie und Mafate für 2720 Euro pro Person inkl. Verpflegung, zzgl. Flug (Telefon 0711-579889, www.reiseagentur-brandner.de). Unterwegs auf eigene Faust im Mietwagen: Der Berliner Veranstalter Geoplan Reisen organisiert eine zehntägige Selbstfahrerreise. Im Preis von 2390 Euro pro Person sind der Flug, der Mietwagen, und Übernachtungen an drei Stationen inkludiert (Telefon 030-34649810, www.geoplan-reisen.de).

Weitere Infos www.insel-la-reunion.com