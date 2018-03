Stuttgart (dpa) - Patrick Schwarzenegger tritt nicht nur beruflich in die Fußstapfen seines Vaters - er fühlt sich auch dessen Heimat sehr verbunden. «Ich liebe zum Beispiel deutsches Essen. Das gab es zu Hause immer», sagte der 24-Jährige der «Bild»-Zeitung. «Und ich liebe es, nach Österreich zu reisen, wo mein Dad aufgewachsen ist. Ich war erst im Januar mit ihm bei einem Ski-Rennen in Kitzbühel.» Patrick Schwarzenegger kommt auch beruflich nach seinem Vater. Von diesem Donnerstag an ist er in dem Kinofilm «Midnight Sun» zu sehen, in dem er seine erste Hauptrolle spielt.