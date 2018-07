Schichtdienst-Varianten

Am häufigsten verbreitet ist der Zwei-Schicht-Betrieb, erklärt Arbeitszeitberater Andreas Hoff aus Potsdam: also jeweils eine etwa achtstündige Früh- und Spätschicht. Das Drei-Schicht-Modell läuft rund um die Uhr - da kommt also die Nachtschicht dazu. Wenn Beschäftigte auch am Wochenende arbeiten müssen, wird die Arbeitszeit - besonders in der Industrie - oft in Vier- oder Fünf-Schicht-Systeme eingeteilt. Oft handelt es sich dann um drei Schicht-Modelle, die vier oder fünf Teams abdecken. Generell ist die sogenannte Wechselschicht üblich. Dabei wechseln die Mitarbeiter turnusmäßig in eine andere Schichtzeit. Branchenbezogen gibt es erhebliche Unterschiede: So findet man in der Industrie häufig feste Teams, die bestimmte Zeiten übernehmen. Sie stehen etwa der personenbezogenen Planung im Krankenhaus gegenüber.