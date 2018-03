Berlin (dpa) - Die Schauspielerin Marie Gruber ist tot. Sie starb bereits am vergangenen Donnerstag nach langer schwerer Krankheit im engsten Kreis, wie die Deutsche Filmakademie mitteilte. Bekanntheit erlangte Gruber an der Seite von Wolfgang Stumph in «Go Trabi Go». Sie spielte in zahlreichen Fernsehserien mit, darunter in mehr als 40 Folgen der Kriminalserie «Polizeiruf 110». In «Stubbe - Von Fall zu Fall» war sie Stubbes Ehefrau Caroline und spielte erneut an der Seite von Wolfgang Stumph. Zuletzt war sie in der TV-Serie «Babylon Berlin» zu sehen. Gruber wurde 62 Jahre alt.