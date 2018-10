Riad (dpa) - Saudi-Arabien hat den Tod des Regimekritikers Jamal Khashoggi bestätigt. Der Journalist war am 2. Oktober bei einem Besuch des saudischen Konsulats in Istanbul verschwunden. Seitdem kursierten Gerüchte, er sei im Konsulat getötet worden. Vorläufige Ergebnisse hätten gezeigt, dass es zwischen Khashoggi und mehrere Personen im Konsulat zu einem tödlichen Streit gekommen sei. Das berichtete die staatliche saudische Nachrichtenagentur Spa am späten Abend. 18 Verdächtige seien festgenommen worden.