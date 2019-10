> Sabine Bendiek (53) ist gebürtige Kielerin, in Großsachsen aufgewachsen und seit Januar 2016 Vorsitzende der Geschäftsführung von Microsoft Deutschland. Sie absolvierte den Studiengang Managementwissenschaften am Massachusetts Institute of Technology in Cambridge. Zudem studierte sie Betriebswirtschaft an der Universität Mannheim mit Abschluss als Diplom-Betriebswirtin. Bevor Sabine Bendiek zu Microsoft kam, verantwortete sie als Geschäftsführerin und Vice President die Geschäftsaktivitäten von EMC in Deutschland. Zuvor verantwortete sie bei Dell das "Small and Medium Business" in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Frühere Stationen ihrer Karriere waren McKinsey, Booz Allen und Siemens Nixdorf Information Systems. Sie engagiert sich darüber hinaus im Präsidium des Branchenfachverbands BITKOM, in der Atlantik-Brücke, ist Executive Vice President der American Chamber of Commerce und Aufsichtsrätin der Schaeffler AG. (zg/ans)