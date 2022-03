Ein Autofahrer ist in Lebach (Kreis Saarlouis) mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und hat zwei Blitzer umgefahren. Die beiden fest installierten Geschwindigkeitsmessgeräte seien dabei vollständig zerstört worden, der Sachschaden liege bei rund 100.000 Euro, teilte die Polizei am Montag mit. Der Schaden am Auto des 59-Jährigen wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.