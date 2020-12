Anreise: Zum Beispiel mit KLM, Brussels oder Ethiopian Airlines nach Kigali. Für Ruanda gilt keine Reisewarnung. Das Auswärtige Amt rät aktuell jedoch generell von touristischen Reisen ab. Touristen müssen vor ihrem Abflug ein Online-Formular mit persönlichen Gesundheits- und Aufenthaltsdaten ausfüllen und einen negativen PCR-Covid-19-Test vorweisen. Bei Ankunft wird in ausgewählten Hotels erneut ein Test vorgenommen. In der Regel liegt das Ergebnis in weniger als 24 Stunden vor. Nach einem negativen Testergebnis dürfen Touristen ihre Reise fortsetzen.

Unterkunft: Die 2017 eröffnete Bisate-Lodge mit Fernsicht auf die Virunga-Vulkane gehört zu den luxuriösesten Unterkünften in Ostafrika, www.wilderness-safaris.com

Weitere Infos unter www.visitrwanda.com