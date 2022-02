Rhein-Neckar. (pol/mün) Mit "Schockanrufen" haben Telefonbetrüger am Mittwoch die Region überschwemmt. Der Polizei wurden allein in Heidelberg 12, in Wiesloch 14 und in Schwetzingen 8 Fälle gemeldet. Die Ermittler gehen aber von einer enormen Dunkelziffer aus, heißt es in einer Mitteilung.

Mit einer weinerlichen Stimme versuchte eine Anruferin die betroffenen Seniorinnen und Senioren, die im Alter zwischen 71 und 86 Jahren sind, unter Druck zu setzen. Die Betrügerin gab sich als Tochter oder Enkelin aus und dass sie mehrere zehntausend Euro als Kaution benötige. So solle eine Haft abgewendet werden.

In allen der Polizei bekannte Fällen erkannten die Angerufenen die betrügerische Masche und legten auf - bis auf einen Fall.

Goldmünzen an Unbekannten übergeben

In Schwetzingen meldete sich eine angebliche Oberkommissarin Braun bei einem älteren Ehepaar und tischte ihnen die gleiche "Story" von einem tödlichen Verkehrsunfall auf, den ihre Tochter verursacht hätte. Im Anschluss kam noch ein vermeintlicher Staatsanwalt ins Spiel, der über 40.000 Euro in Bargeld und Goldmünzen forderte, um die Inhaftierung der Tochter abzuwenden.

Die schockierten Senioren leisteten den Anweisungen des angeblichen Staatsanwaltes Folge und fuhren zum Alten Messplatz an der Ecke Hebelstraße/Wildemannstraße, der ihnen als Übergabeort genannt wurde.

Während die Ehefrau wartete, ging ihr Mann zur nahegelegenen Sparkasse, um Bargeld abzuheben. Zum Glück bekam er dort kein Geld. Als er jedoch wenige Minuten später zu seiner Frau zurückkehrte, hatte ein angeblicher Polizeibeamter schon die bereitgelegten Goldmünzen im Wert von rund 20.000 Euro abgeholt.

Das Ehepaar erstattete noch am Mittwochnachmittag Anzeige, als ihnen sehr schnell bewusst wurde, Opfer eines Betruges geworden zu sein.

Der Abholer der Goldmünzen soll etwa 25 Jahre alt und 1,65 Meter groß sein. Er habe eine normale bis sportliche Figur, braunen Teint und ein rasiertes, rundliches Gesicht. Er habe eine dunkle Wollmütze und farbige Kleidung mit roten und grünen Elementen getragen.

Den ersten Anruf der Betrüger erhielt das Ehepaar am Mittwochvormittag, kurz nach 10 Uhr. Die Übergabe der Goldmünzen erfolgte gegen 12 Uhr.

Zeugen, denen im Bereich des Alten Messplatzes in Schwetzingen etwas aufgefallen ist, sollen sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621/174-4444 oder beim Polizeirevier Schwetzingen unter der Rufnummer 06202/288-0 melden.