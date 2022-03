Im Duell um den Bürgermeisterposten der Verbandsgemeinde Aar-Einrich hat sich Lars Denninghof durchgesetzt. Der SPD-Kandidat und Bankkaufmann bekam am Sonntag laut der Verbandgemeindeverwaltung 57.82 Prozent der Stimmen. Der Gegenkandidat, Einzelbewerber Alexander Lorch, erhielt 42.18 Prozent. Der amtierende Bürgermeister Harald Gemmer kündigte im November letzten Jahres überraschend seinen Rücktritt als Verwaltungschef der Verbandsgemeinde an. Gemmer (parteilos) war seit 2019 im Amt. Die Verbandsgemeinde Aar-Einrich hat nach Angaben der Verwaltung rund 14 900 Wahlberechtigte. Den Daten zufolge beteiligten sich 48.4 Prozent an der Wahl.