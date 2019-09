Reilingen. (pol/mare) Bereits am Samstag wurde ein 56-jähriger Mann auf dem Reilinger Straßenfest von einem Bierglas am Kopf getroffen und erlitt erhebliche Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Das meldet die Polizei.

Der 56-Jährige befand sich in der Alten Friedhofstraße in Höhe der Hausnummer 18, als ein Unbekannter vermutlich ein Weizenglas in die Menschenmenge warf und den 56-Jährigen verletzte.

Der Polizeiposten Neulußheim hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen und bitten diese, sich unter Telefon 06205/31129.