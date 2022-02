Anreise: Ab Deutschland ist die Algarve mit Direktflügen oder mehrfach täglich über Lissabon zu erreichen. Der Flughafen von Faro ist nur etwa drei Flugstunden entfernt. Alternativ existieren sehr gute Autobahnanbindungen über Frankreich und Spanien nach Südportugal.

Region: Sauberes Wasser, feinsandige Strände und 300 Sonnentage im Jahr – die Algarve, Portugals südliche Küste, ist für die meisten Besucher der Inbegriff des perfekten Strandurlaubs. Doch es gibt viel mehr zu unternehmen, als nur das Handtuch in die Sonne zu legen. Auch als Winterziel wird die Region dank des mediterranen Klimas immer beliebter. Die Tagestemperaturen liegen im Schnitt zwischen 15 und 20 Grad und man kann hier Orangen vom Baum pflücken. Im Norden grenzt die Algarve an die Region Alentejo, im Osten an Spanien, im Süden und im Westen an den Atlantischen Ozean

Ausführliche Infos: www.visitalgarve.pt