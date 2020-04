Anreise: Air France fliegt von neun deutschen Airports nach Paris und dann per Direktflug via Los Angeles nach Papeete auf Tahiti. Vor Ort kommt man auf Tahiti und der per Expressfähre erreichbaren Nachbarinsel Moorea per Mietwagen oder Scooter weiter. Zu den anderen Atollen geht es mit Air Tahiti (www.airtahiti.aero).

Reisezeit: Das Klima ist ganzjährig tropisch-heiß mit durchschnittlich 28 Grad Celsius und hoher Luftfeuchtigkeit. Kürzere Regenschauer gibt es das ganze Jahr.

Perlen:Robert Wan betreibt sieben Boutiquen auf Bora Bora, Moorea und Tahiti sowie in Papeete ein Perlenmuseum (www.robertwan.com). In den Läden des Tahiti Pearl Market kann man sich sein Schmuckstück aus losen Perlen selbst zusammenstellen (www.tahitipearlmarket.com). Wer auf dem Atoll Fakarava in der Pearl Havaiki Lodge übernachtet, kann dort nach seiner Glücksperle tauchen (www.havaiki.com).

Weitere Infos www.tahiti-tourisme.de