Ingelheim (dpa/lrs) - Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Boehringer Ingelheim leicht steigende Umsätze. Das Unternehmen sei trotz der geopolitischen Lage und der weiter andauernden Corona-Pandemie zuversichtlich, dass es auf Wachstumskurs bleibe, sagte Konzernchef Hubertus von Baumbach. In den nächsten fünf Jahren will Boehringer Ingelheim mehr als 25 Milliarden Euro in seine Forschungspipeline investieren.

