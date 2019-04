São Paulo (dpa) - Der brasilianischen Fußball-Legende Pelé ist ein Nierenstein entfernt worden. Die Behandlung sei erfolgreich gewesen und der Patient sei schon wieder auf seinem Zimmer, teilte das Hopital Albert Einstein in São Paulo mit. Der 78-Jährige befinde sich in einem guten Allgemeinzustand. Pelé war erst am Dienstag aus Frankreich zurückgekehrt, wo er fünf Tage im Krankenhaus lag. Er hatte nach eigenen Angaben unter einer ernsten Harnwegsinfektion gelitten, die eine sofortige Notfallbehandlung erfordert habe. Laut brasilianischen Medienberichten erfolgte ein chirurgischer Eingriff.