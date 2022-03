Natalie Cramme-Hill aus Trier und Paul Bunjes aus Kaiserslautern sind per Briefwahl als neue Landesvorsitzende der Grünen in Rheinland-Pfalz bestätigt worden. Die Stimmen seien am Donnerstag in Mainz ausgezählt worden, teilte der Landesverband mit. Demnach entfielen 151 Stimmen auf Cramme-Hill. Das seien 95 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen. 148 der Delegierten - 93 Prozent - wählten Bunjes als neuen Landesvorsitzenden.