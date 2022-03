Die FDP-Fraktion fordert mehr finanzielle Unterstützung der Landesregierung für die hessischen Städte und Gemeinden bei der Aufnahme und Unterstützung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. Damit die Kommunen handlungsfähig blieben, benötigten sie unbürokratische Unterstützung vom Land etwa durch Sofortprogramme, erklärte der FDP-Fraktionsvorsitzende René Rock am Donnerstag in Wiesbaden. Das betreffe vor allem finanzschwache Kommunen. "Dabei muss auch an eine Erhöhung des kommunalen Finanzausgleichs gedacht werden."