Zwölf Menschen haben bei einem Wohnungsbrand in einem Hochhaus in Offenbach Rauchvergiftungen erlitten. Drei von ihnen hätten sich am Dienstag schwere und drei mittelschwere Verletzungen zugezogen, die anderen leichte, berichtete ein Polizeisprecher. Ausgebrochen war das Feuer den Angaben zufolge im Erdgeschoss des Hauses.