Auf der Autobahn 5 in Richtung Frankfurt ist es am Montag an der Anschlussstelle Bruchsal zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Drei Menschen wurden nach Angaben der Polizei verletzt, zwei davon schwer. Zudem seien Betriebsstoffe ausgelaufen. Die Autobahn wurde in Richtung Frankfurt voll gesperrt. Zeitweise kam es deshalb zu einem etwa 17 Kilometer langen Stau. Nach Angaben der Polizei ist noch bis mindestens 22.00 Uhr mit Beeinträchtigungen auf der Strecke zu rechnen.