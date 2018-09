Pjöngjang (dpa) - Mit einer großen Militärparade hat Nordkorea nach Medienberichten den 70. Jahrestag der Staatsgründung gefeiert. Die Heerschau in Pjöngjang habe am Sonntagvormittag (Ortszeit) stattgefunden, berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap. Unklar war zunächst, ob Machthaber Kim Jong Un anwesend war. Angesichts mangelnder Fortschritte bei den Verhandlungen über das Atomwaffenprogramm des Landes mit den USA waren Beobachter gespannt, ob Nordkorea wieder Langstreckenraketen zeigen und damit eine an Washington gerichtete Machtdemonstration vornehmen werde.