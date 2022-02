Entgegen ursprünglicher Pläne könnten Fallschirmjäger des Kommandos Spezialkräfte (KSK) künftig nicht im Landkreis Calw, sondern weiter südlich im Zollernalbkreis üben. Am zunächst von Bund und Ländern ins Auge gefassten Standort Haiterbach lasse sich das Übungsgelände nicht so bald realisieren, teilte das baden-württembergische Staatsministerium am Donnerstag in Stuttgart mit. Dort hatte eine Bürgerinitiative gegen das Vorhaben mobil gemacht. Viele Eigentümer wollten den Angaben zufolge zudem bis zuletzt ihr Land nicht für das Übungsgelände verkaufen.