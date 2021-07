Anreise: Bis Villingen mit der Schwarzwaldbahn zum Beispiel ab Offenburg oder von Konstanz. Die Fahrradmitnahme ist kostenfrei. Für Fernzüge muss ein Fahrradplatz reserviert werden.

Übernachtung: Da Urlaub im eigenen Land begehrt ist, am besten rechtzeitig um Hotels und Gasthäuser kümmern. In kleineren Städten wie Horb ist die Auswahl an Übernachtungsmöglichkeiten übersichtlich.

Informationen: Geschäftsstelle Neckartal-Radweg, Reinsburgstr. 97, 70197 Stuttgart (Tel.: 0711/50 47 94 16, E-Mail: info@neckartalradweg-bw.de, www.neckartalradweg-bw.de).