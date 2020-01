Name: Naomi Scott

Geboren am 6. Mai 1993 in London, England.

Karriere: Ihre erste große Rolle als Schauspielerin war die als Megan in der britischen Sketch-Show Life Bites. 2011 war sie als Maddy Shannon in der Science-Fiction-Serie Terra Nova des Senders Fox zu sehen. Scott wurde 2017 für die Rolle der Prinzessin Jasmin in Aladdin bestätigt.

Privates: Im Juni 2014 heiratete Scott den Fußballer Jordan Spence.