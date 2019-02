Rio de Janeiro (dpa) - In Brasilien sind acht nach dem verheerenden Dammbruch an einer Eisenerzmine festgenommene Mitarbeiter des Bergbaukonzerns Vale wieder auf freiem Fuß. Es gebe kein Risiko, dass sie die Ermittlungen der Justiz behindern könnten, entschied der Oberste Gerichtshof Brasiliens laut Medienberichten. Bei dem Dammbruch im Bundesstaat Minas Gerais am 25. Januar waren mindestens 180 Menschen ums Leben gekommen, wie die Feuerwehr gestern nach Bergung eines weiteren Opfers bilanzierte. Die acht Vale-Mitarbeiter stehen im Verdacht, Verantwortung für den Dammbruch zu tragen.