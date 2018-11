London (dpa) - Nach der Einigung auf das Brexit-Abkommen beim Sondergipfel in Brüssel kämpft die britische Premierministerin Theresa May um Unterstützung zu Hause. Wie die Regierung mitteilte, wird es am 11. Dezember im Parlament in London zur entscheidenden Abstimmung kommen. Dem soll eine mehrtägige Debatte vorausgehen. Am Montagnachmittag warb May vor den Abgeordneten im Unterhaus für das Abkommen. «Das britische Volk will, dass wir vorankommen mit dem Deal», sagte sie. Ein besserer als der von ihr ausgehandelte sei nicht zu bekommen.