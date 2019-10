Stimmen zur Übernahme der Fähre durch die Gemeinde

Edingen-Neckarhausen. (nip) Bei der Pressekonferenz gestern im Schloss in Neckarhausen waren neben der Verwaltung Vertreter der Gemeinderatsfraktionen, der Fährgemeinschaft und des Kultur- und Heimatbunds anwesend. Das sagen sie zur Übernahme der Fähre durch die Gemeinde Edingen-Neckarhausen:

> Thomas Hoffmann (Offene Grüne Liste): "Der Betrieb des Fährhäuschens wäre eine interessante Aufgabe für einen Förderverein."

> Dietrich Herold (UBL-FDP/FWV): "Es handelt sich hier um einen fairen Deal. Die Fähre ist ein einzigartiges Alleinstellungsmerkmal für uns und den gesamten Landkreis. Der Weg, den Rhein-Neckar-Kreis finanziell mit ins Boot zu holen, ist der richtige. Das Konzept verdient ein Dankeschön, es ist gut durchdacht. Und Frau Arras wird jetzt die neue Fährfrau."

> Edgar Wunder (Die Linke): "Das Ganze zeigt, dass die Gemeinde schnell reagieren kann und dass nicht alle Dinge lange brauchen müssen. Das ist ein fundiertes Konzept und ein Musterbeispiel für sehr gut betriebene Kommunalpolitik. Gleichzeitig hat es keine Gerüchte nach außen gegeben, die für Unruhe gesorgt hätten."

> Wolfang Ding (Vorsitzender Kultur- und Heimatbund): "Vielen Dank an die Gemeinde und den Gemeinderat, dass sie so schnell reagiert haben. Das hier ist mehr als eine Fährverbindung, das ist Kultur- und Heimatgut. Wenn sie eingestellt würde, gäbe es einen Aufschrei in der Gemeinde. Sie haben aufgegriffen, was die Bevölkerung denkt und will - eine gute Entscheidung."

> Florian König (CDU): "Wir dachten erst, dass der 5. April ein historisch trauriger Tag werden würde. Doch durch diese Vorgehensweise haben wir das erst einmal auf fünf Jahre vertagt. Dieses Konzept ist eine gute Sache und zeigt, dass wir, trotz manchmal unterschiedlicher Ansichten, etwas gemeinsam bewirken können. Hier haben wir alle an einem Strang gezogen."

> Jochen Krauß (Sprecher Fährgemeinschaft): "Wir haben großes Interesse daran, dass es mit der Fähre weitergeht und wollen uns hier nicht bereichern. Bürgermeister Michler war uns sofort Unterstützer, ja fast euphorisch. Ich sehe eine gute Chance über 2025 hinaus, weil die Fähre dann in kommunaler Hand ist."