Musik und Fotos im Betriebswerk

Bereits am Donnerstag, 12. Juni, gibt es eine weitere Veranstaltung im Betriebswerk, die der Dichterin Marie Luise Kaschnitz gewidmet ist: Um 18 Uhr wird die Ausstellung "Der Alte Garten" eröffnet: Darin reflektiert die Stuttgarter Fotografin Anne Schubert Kaschnitz‘ Märchen "Der alte Garten". Kaschnitz erzählt von einem alten Garten, der in Vergessenheit gerät und in einen tiefen Schlaf verfällt (Eintritt frei).

Um 20 Uhr beginnt ein Konzert von Sängern der Schola Heidelberg und Instrumentalisten des Ensemble Aisthesis mit Stücken des im Mai verstorbenen Komponisten Dieter Schnebel, der mit einer Tochter von Kaschnitz verheiratet war - darunter unter anderem Schnebels zwanzigminütiger Liederzyklus "Kaschnitz-Gedichte", den er 1994 in Erinnerung an seine Schwiegermutter komponiert hatte.

Zudem erklingt Schnebels Schlüsselwerk "Glossolalie", aber auch die Uraufführung einer Auftragskomposition der Koreanerin Eun-Ji Anna Lee. Vor dem Konzert, um 19 Uhr, führt der Gießener Germanist Joachim Jacob in die literarisch-biographischen Zusammenhänge der Veranstaltung ein.

Info: Karten zu regulär 20 Euro bei der RNZ-Geschäftsstelle, Neugasse 4-6.