Anreise: Den internationalen Flughafen von Mumbai erreichen Reisende aus Deutschland in der Regel mit einem Zwischenstopp, zum Beispiel am Persischen Golf in Dubai, Abu Dhabi oder Doha.

Gesundheit:Für Reisende werden Impfungen gegen Hepatitis A und Typhus empfohlen, bei längerem Aufenthalt auch gegen Tollwut, Hepatitis B und Japanische Enzephalitis. Je nach Reiseprofil kann eine Chemoprophylaxe mit Malaria-Tabletten sinnvoll sein. Unterwegs sollten sich Reisende vor Mückenstichen schützen.

Einreise und Corona-Lage: Reisende aus Deutschland benötigen Reisepass und Visum, das online beantragt werden kann. Derzeit ist der kommerzielle internationale Reiseverkehr wegen Corona aber untersagt. Touristische Einreisen bleiben laut Auswärtigem Amt bis auf Weiteres verboten. Es besteht eine Reisewarnung. (Stand: 2.12.)