Bernhard Schaber-Laudien ist neuer Militärpfarrer

Die Carl-Schurz-Kaserne beherbergt nicht nur ein neues Panzerbataillon, sondern auch einen Militärpfarrer (in Probezeit, um ganz korrekt zu sein). Zum 1. Oktober hat Pfarrer Bernhard Schaber-Laudien seine neue Stelle angetreten. In der Vergangenheit waren die für Hardheim zuständigen Militärseelsorger in der Nibelungenkaserne in Walldürn stationiert. Dies wird nun geändert: Während die katholische Militärseelsorge in Walldürn ansässig ist, hat der evangelische Pfarrer seinen Sitz künftig in Hardheim.

Der 50-jährige Schaber-Laudien ist verheiratet und Vater von vier Kindern. Er stammt aus dem Schwarzwald und lebt mit seiner Familie in Mössingen (Landkreis Tübingen). Zuletzt wirkte er als Gemeindeseelsorger im benachbarten Ofterdingen. Derzeit ist er noch in Probezeit. Ab Januar darf er sich dann Militärpfarrer nennen. Auf die Militärseelsorge sei er durch die Erzählungen eines Studienkollegen aufmerksam geworden: "Die Aufgabe hat mich gereizt!"

Diese Aufgabe steht derzeit in erster Linie aus Aufbauarbeit, da es die Stelle ja bislang nicht gab. "Ich freue mich über die Offenheit und Freundlichkeit, mit der ich in Hardheim empfangen worden bin", sagte der Geistliche, der mit seiner humorvoll-sympathischen Art überzeugte: "Wenn Sie wissen wollen, was ein Militärseelsorger macht, fragen Sie mich - ich weiß es auch noch nicht ..." (rüb)