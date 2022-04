Die Linken-Vorsitzende Janine Wissler hat das von der Ampel-Regierung geplante Sondervermögen für die Bundeswehr in Höhe von 100 Milliarden Euro scharf kritisiert. "Eine hochgerüstete Bundeswehr nützt den Menschen in der Ukraine überhaupt nichts", sagte Wissler am Samstag bei einem Landesparteitag der Südwest-Linken in Leinfelden-Echterdingen. Sie warnte davor, das Grundgesetz wegen des Sondervermögens zu ändern. "Dann hat Aufrüstung Verfassungsrang."