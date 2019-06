Le Castellet (dpa) - Mick Schumacher hat auch im zweiten Rennen des Formel-2-Wochenendes in Frankreich nicht das Ziel erreicht. Einen Tag nach seinem Crash mit dem Teamkollegen in der ersten Runde schied der Sohn von Michael Schumacher in der 15. Runde mit einem Defekt aus. Damit blieb der 20-Jährige im sechsten Lauf nacheinander ohne Punkte. Vor seinem Aus hatte sich Schumacher von Startplatz 17 auf Rang 13 vorgearbeitet, handelte sich dann aber einen Reifenschaden ein und musste an die Box. Kurz darauf blieb der Prema-Pilot am Streckenrand stehen.