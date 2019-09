Potsdam (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel hat sich in der Debatte über einen Preis für den Ausstoß von Kohlendioxid für das Modell eines Handels mit Emissionszertifikaten ausgesprochen. Der Zertifikatehandel sei einer CO2-Steuer überlegen. Das sagte Merkel nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur von mehreren Teilnehmern bei der Klausurtagung der Spitze der Unionsfraktion in Potsdam. Die Kanzlerin sei hier bei ihren Ausführungen so klar wie bisher noch nie gewesen, hieß es weiter.