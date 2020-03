Dabei geht es nicht einfach um mehr Farbe in der Natur. Die Blühflächen helfen dabei, möglichst viele Insekten zu ernähren. Denn etwa Wildbienen finden in Sonnenblumen, Schafgarben und vielen anderen Sorten leckeren Nektar. In den vergangenen Jahren gab es aber immer weniger Insekten. Fachleute meinen, das liege auch an einer bestimmten Art der Landwirtschaft. Die ließ kaum mehr Platz übrig für Wildblumen und damit Nahrung für Insekten.

Für die Blühflächen werden die Landwirte spezielle Samen-Mischungen nutzen. Diese stammen von heimischen Pflanzen.