Kassel/Melsungen (dpa) - "Angesichts der deutlich positiven Umsatzentwicklung kann uns das Ergebnis nicht zufriedenstellen", betonte Braun. Sie erklärte die Entwicklung vor allem mit stark gestiegenen Rohstoff-, Energie- und Logistikkosten. Diese habe das Unternehmen nur begrenzt weitergeben und trotz eines strikten Kostenmanagements nicht kompensieren können. Braun kündigte daher Preissteigerungen im laufenden Geschäftsjahr an.

Für dieses Jahr geht das Unternehmen von anhaltenden Unsicherheiten in den Märkten aus, die durch den Krieg in der Ukraine noch verstärkt werden. Die gesamtwirtschaftlichen und geopolitischen Auswirkungen sowie deren Folgen für B.Braun seien derzeit noch nicht abschätzbar.

B.Braun ist in der Ukraine mit einer eigenen Vertriebsgesellschaft in Kiew präsent. Aktuell seien dort 65 Menschen beschäftigt, erläuterte Braun. In Russland - mit einem Umsatz von 250 Millionen Euro der sechstgrößte Markt von B.Braun - seien rund 3400 Menschen für den Medizintechnik-Hersteller tätig. Im zentralrussischen Twer produziert das Unternehmen etwa Infusionslösungen und -zubehör für den lokalen Markt. Ferner betreibt B.Braun Dialysezentren. Das Unternehmen arbeite intensiv daran, die Gesundheitsversorgung trotz des schwierigen Umfelds in der Ukraine und in Russland sicherzustellen.

B.Braun stellt unter anderem Kanülen, Nährlösungen, chirurgische Instrumente und Pflaster her. Die Zahl der Beschäftigten stieg im vergangenen Jahr auf 66.234 (Stand 31. Dezember 2021). In Deutschland beschäftigte B.Braun zuletzt fast 16.500 Menschen.

Geschäftsbericht 2021