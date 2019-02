London (dpa) - Nur etwa sechs Wochen vor dem Brexit appelliert die britische Premierministerin Theresa May an die Parlamentarier in London, «die Nerven zu behalten». «Die Gespräche befinden sich in einer entscheidenden Phase», hieß es im vorab verbreiteten Text der Rede, die die Regierungschefin heute im Unterhaus halten wollte. In der Erklärung bittet May die Abgeordneten um mehr Unterstützung. Der Austritt aus der Europäischen Union müsse pünktlich vollzogen werden. Der Backstop stößt auf besonders großen Widerstand im Parlament.