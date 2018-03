env. Ein Hinterhof in der Mannheimer Neckarstadt wird regelmäßig zur Unterwasserwelt, in der sich Fische aus fast allen Erdteilen tummeln. Fast. "Europäische Fische haben wir nicht", erklärte Klaus Völlmer, Vorsitzender der Mannheimer Aquarienfreunde 1965, und damit Veranstalter der Mannheimer Zierfischtage in den Vereinsräumen. In circa 60 Aquarien tummelten sich die Zierfische. Und egal, ob sie ursprünglich in afrikanischen Seen, südamerikanischen Mangrovenwäldern, oder australischen Flüssen zuhause waren - neugierig erkundeten sie ihre vorübergehende Unterkunft. "Das sind alles Nachzuchten. Das gebietet unsere Vereinsehre", betonte Völlmer. Auf diese Weise erhalten die Aquarienfreunde einen Genpool von Tieren, die in ihrer ursprünglichen Umgebung längst ausgestorben sind. Als Beispiel nennt er den Viktoriasee in Afrika. "Dort gab es eine sehr reichhaltige Tierwelt, bis der Mensch dort den Barsch als Speisefisch ausgesetzt hat. Der hat mittlerweile alle anderen Fische im See gefressen."

Die Besucher der Zierfischbörse suchten nach neuen Fischen für das bestehende Hobby oder erhielten Beratung für den Einstieg in die Welt der Wasserfreunde. "Es ist ein beruhigendes Hobby, das in den vergangenen Jahren wieder stark im Kommen ist", erzählte der Vereinsvorsitzende. Oft das wichtigste Kriterium für Einsteiger: "Im ersten Aquarium muss unbedingt ein roter Fisch schwimmen." Ein Roter Neon oder auch der Rote Schwertträger seien beispielsweise klassische Einsteigerfische, und mit einem Stückpreis von 1,50 Euro im unteren Preissegment. Dabei sei die Farbgebung mit ein Grund, warum die heimische Fischwelt in den Aquarien ausscheide. "Kaltwasserfische sind eben weniger farbenprächtig." Farbzüchtungen wie beispielsweise Goldfische seien in der freien Natur nicht überlebensfähig, weil ihre Farbgebung Fressfeinde anziehe.

Aquaristische Neulinge erhielten bei der Börse nicht nur den Besatz für das Schaufenster unter Wasser, sondern auch eine Menge gute Ratschläge mit auf den Weg. "Die Einsteigersets mit 54 Litern sind Unsinn", echauffierte sich Klaus Völlmer. Das Risiko von Überfütterung sei beispielsweise viel zu groß. "Es macht für Anfänger ab 100 Litern Sinn." Erst mit viel Erfahrung könnten die Aquarien dann wieder kleiner werden.

Erfahrung, wie sie Djordje Besermengij ganz offensichtlich hat. Seine Altum Orinoco - hohe Segelflosser aus Südamerika - sind bei Aquarienfreunden das Äquivalent zur Blauen Mauritius bei Briefmarkensammlern. "Sie sind enorm schwer zu züchten", erklärte Besermengij. Das beginnt schon mit dem Härtegrad des Wassers. "Wenn da etwas nicht stimmt, fressen sie ihren eigenen Laich." Und: "Sie brauchen bis zu zwölf Mal am Tag Fressen." Dieser enorme Aufwand und der Stückpreis von 18 Euro für die knapp münzengroßen Fische mit ihren weit ausladenden Segelflossen macht sie nur für enthusiastische Aquarienfreunde attraktiv. "Ein Sammler hat sich angekündigt, der extra aus Frankreich angereist kommt, um meine Fische zu kaufen." Da muss der Transport gut geplant sein: "In der Verkaufstüte sollten Fische nicht länger als drei Stunden bleiben", warnte Völlmer. Der Tierschutz ist auch den Aquarienfreunden wichtig.