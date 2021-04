Mannheim. (pol/lyd) Ein Passant verständigte am späten Donnerstagabend gegen 22.45 Uhr die Rettungsleitstelle, nachdem auf dem Gelände des Betriebshofs in der Gutenbergstraße ein Bagger lichterloh brannte, teilt die Polizei mit. Die ebenfalls eingesetzte Feuerwehr Mannheim konnte das Feuer zwar zeitnah löschen, einen Totalschaden an dem Schaufelbagger in Höhe von 20.000 Euro konnten sie jedoch nicht verhindern.

Erste Ermittlungen durch die Polizeibeamten vor Ort ergaben, dass vermutlich angezündete Feuerwerkskörper brandursächlich gewesen sein könnten. Ob das Feuer vorsätzlich gelegt wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die am Donnerstagabend verdächtige Personen in der Nähe des Betriebsgeländes gesehen haben oder darüber hinaus sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich unter Telefon 0621 33010 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu melden.