Mannheim. (pol/lyd) Durch die RNV wurde der Polizei am Dienstagabend gemeldet, dass in Seckenheim zwischen den Straßenbahnhaltestellen "Seckenheim OEG-Bahnhof" und "Seckenheim Rathaus" zwei Personen gerade auf den Schienen stehen und Wände mit Sprühfarbe beschmieren würden.

Wie die Polizei mitteilt, traf die verständigte Streife an der beschriebenen Stelle keine Personen mehr an. Im Rahmen einer Fahndung wurden jedoch ein 26-jähriger Mann und eine 33-jährige Frau in einer Grünanlage zwischen Wörthfelder Weg und Stengelstraße festgestellt und kontrolliert.

Die Hände der beiden waren mit Farbe verschmiert. In einem Rucksack, den sie mit sich führten, wurden mehrere Farbspraydosen gefunden. Der Rucksack samt Spraydosen wurde sichergestellt. Bei einer Überprüfung wurde festgestellt, dass mehrere Hausfassaden im Bereich Wörthfelder Weg mit Sprühfarbe beschmiert waren.

Nach Feststellung ihrer Personalien und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Personen wieder auf freien Fuß entlassen. Gegen sie wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg unter der Telefonnummer 06203/9305-0 zu melden.