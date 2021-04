Mannheim. (pol/lyd) Ein BMW-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 12 Uhr die Relaisstraße in Richtung Karlsplatz und musste auf Höhe der Hausnummer 34 verkehrsbedingt halten, teilt die Polizei mit. Ein in gleicher Richtung heranfahrender Mercedes-Fahrer bemerkte die rote Ampel offenbar zu spät und fuhr dem haltenden BMW ins Heck.

Der BMW-Fahrer wurde bei dem Aufprall leicht verletzt und per Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand rund 10.000 Euro Sachschaden.