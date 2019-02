Mannheim-Luzenberg. (pol/sdm) Zu einem bisher ungeklärten Zusammenstoß zwischen einem Mercedes und einer Tram ist es auf der Luzenbergstraße in Mannheim gekommen. Die Polizei berichtet, dass am Donnerstagvormittag gegen 11 Uhr ein 30-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Luzenbergstraße in Richtung Waldhof fuhr. Da er in die Sandhofer Straße abbiegen wollte, ordnete er sich in die Linksabbiegespur ein. Bei dem anschließenden Abbiegevorgang kam es dann zu einem Zusammenstoß mit der Straßenbahn der Linie 1. Diese wurde von einem 55-jährigen geführt. Nach dem Zusammenstoß prallte der Mercedes in eine Ampel. Der Mercedes erlitt einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 16.000 Euro. Durch den Unfall kam es zu Beeinträchtigungen des Straßenbahnbetriebs.

Da beide Beteiligte unterschiedliche Schilderungen des Unfallhergangs angaben sucht die Polizei nach Zeugen. Diese sollen sich unter der Telefonnummer 0621/3301-0 oder unter der Telefonnummer 0621/174-4045 melden.