Anreise: Mit dem Auto von Heidelberg Richtung Frankfurt, Hannover, Berlin in 580 km nach Brandenburg an der Havel. Per Zug z.B. mit Umsteigen in Mannheim und Berlin in knapp 6,5 Stunden.

Unterkunft: Hotel am Molkenmarkt: komfortables Haus mit Restaurant im Stadtzentrum, DZ/F ab 109 Euro; www.hotel-am-molkenmarkt.de; Pension La rose: charmante kleine Pension in der Mühlentorstraße; DZ/F ab 75 Euro; www.pension-larose.de

Waldmops-Führung: Start für die 2-stündige Tour ist die Touristinformation am Neustädtischen Markt; im Juli/August jeden Sonntag 15 Uhr, April bis Juni und September/Oktober immer am 1. Sonntag im Monat 15 Uhr; Preis 8 Euro/Person; www.waldmops-brandenburg.de

Buchtipp: Loriot: Dramatische Werke. Gebundene Ausgabe mit 360 Seiten, erschienen 2016 bei Diogenes für 36 Euro.

Allgemeine Infos: www.erlebnis-brandenburg.de