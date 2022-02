Frankfurt/Main (dpa) - Trapp konnte zwar die 0:1-Niederlage gegen den Rekordmeister am Samstagabend durch ein Tor von Leroy Sané (71. Minute) nicht verhindern, brachte sich aber bei Bundestrainer Hansi Flick nachhaltig in Erinnerung. "Ich freue mich, wenn ich der Mannschaft helfen kann", sagte der 31-Jährige.

Mit jedem guten Auftritt in der Fußball-Bundesliga steigen Trapps Chancen im Kampf um die WM-Teilnahme, nachdem er von Flick im vergangenen Herbst vorerst zur Nummer vier unter den deutschen Torhütern degradiert worden war. "Ich bereite mich immer so vor, dass ich weiß, was im Spiel auf mich zukommen kann", nannte Trapp sein Erfolgsrezept. Nun hofft er in knapp drei Wochen auf den Anruf des Bundestrainers. Dann nominiert Flick sein Aufgebot für die Länderspiele gegen Israel und die Niederlande.

