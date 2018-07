Von Hartmut Scherzer

Manchmal sitzt die Story am Nebentisch. Die Bitte um den Salzstreuer für die Spaghetti Carbonara stellt den Kontakt zu einem Mexikaner her. Zweihundert Latinos hatten das Hotel Salut drei Wochen lang besetzt und jeden Abend hier in der Lounge und an der Bar laut und fröhlich Fiesta gefeiert. Die meisten mussten schon nach der nur gebuchten Vorrunde abreisen.

Seit Mexiko am Montag von Brasilien nach Hause geschickt wurde, sind die letzten "letzten Mohikaner" - notabene Mexikaner - aus Samara zurückgekehrt für den Heimflug in den nächsten Tagen.

Wie auch dieser Tischnachbar. "Ah, from Germany and Journalist", wiederholt Fabian Martinez. "Ich habe eine Story für Dich." Er ist einer dieser in Kalifornien lebenden Mexikaner, die Donald Trump über die Grenze abschieben möchte.

Zusammen mit seinem fußballverrückten Vater hatte Fabian als 13-jähriger Junge das Freundschaftsspiel Mexiko gegen Deutschland am 22. Dezember 1993 im Azteken-Stadion von Mexico City besucht. Ich erinnere mich an das 0:0. Es war die letzte Station mit der deutschen Nationalmannschaft auf ihrer Vorweihnachtsreise nach Miami (1:2 gegen Argentinien) und San Francisco (3:0 gegen die USA) sowie dem Abstecher nach Las Vegas zur WM-Auslosung für 1994.

Bolmaro Martinez Revualtas, so hieß der Vater aus Oruapan in der Provinz Michoacan, war so aufgeregt, dass er in der ersten Halbzeit einen Herzinfarkt erlitt und noch im Stadion neben seinem Sohn starb. Mit vierzig Jahren. "Nach 25 Jahren habe ich jetzt wieder ein Spiel Mexiko gegen Deutschland gesehen, so alt wie mein Dad damals. Und wir haben dieses Spiel wieder gemeinsam gesehen. Mein Dad ist vom Himmel herabgekommen und hat neben mir gesessen. Wir Mexikaner sind sehr emotionale und abergläubische Menschen. Ich glaube fest, dass der sensationelle 1:0-Sieg Mexikos gegen Deutschland als Geschenk an meinen Vater gedacht war. Vielleicht hat er vom Himmel sogar die Spieler inspiriert."

Der Sohn lebt die Liebe seines Vaters zum Fußball weiter. "Beim Bolzen der Kinder auf der Straße war ich immer Lothar Matthäus."

Wegen eines schweren Knöchelbruchs hat er es nicht zum Profi gebracht. In einem Vorort von San José betreibt Fabian einen "Soccer Store". Die Geschäfte mit dem Ticketverkauf für die Earthquakes in der MSL liefen gut. Das Trikot von Florian Jungwirth sei besonders begehrt. Der 29-jährige deutsche Profi kam vor einem Jahr von Darmstadt 98. Deutsch-Mexikanischer geht’s kaum.