Informationen:

Anreise: Mit Air France von Frankfurt (Main), Hamburg, Berlin und München über Paris nach Brest. Mit der Bahn von Frankfurt (Main) über Paris nach Brest. Von Le Conquet auf die Île d’Ouessant fahren Fähren, es gibt täglich mehrere Verbindungen je nach Saison. (www.pennarbed.fr/billeterie)

Einreise: Für Geimpfte gelten keine Corona-Auflagen, es muss nur ein gültiger Impfpass vorgelegt werden. Nichtgeimpfte müssen indes einen negativen PCR-Test, Schnelltest oder einen Genesenennachweis vorlegen. (Stand: 5. April 2022)

Leuchttürme: "La Route des Phares" (Android und iOS) ist eine App nur auf Französisch, die auf drei Etappen entlang der bretonischen Küste zu den bedeutendsten Leuchttürmen führt. Wer die Reise auf der "Straße der Leuchttürme" in deutscher Sprache planen will, kann auf der Website bretagne-reisen.de des regionalen Tourismusverbandes vorbeischauen.

Übernachtungen in und an Leuchttürmen: Übernachten im Haus des Leuchtturmwärters auf der L’île Vierge im Norden Finistères: Neu eröffnete, restaurierte Herberge für bis zu neun Personen, je nach Saison etwa 900 Euro pro Nacht. Das Haus ist nur als Ganzes zu mieten. Übernachten auf dem Leuchtturm Phare de Kerbel in der Gemeinde Riantec, zu zweit ab 650 Euro.

Aktivitäten: Ondine Morin bietet ganzjährig Themenführungen auf der Île d’Ouessant an. Abendführung 20 Euro. Buchbar unter: www.kalon-eusa.com/activites-ouessant

Zodiac-Exkursion mit Christel und Lucky Perón auf dem Mer d’Iroise ganzjährig je nach Wetter: zwei Stunden, 50 Euro, ermäßigt 35 Euro, ganztags 65 Euro, ermäßigt 45 Euro. Mehr Infos unter: www.sites.google.com/site/archipelexcursions