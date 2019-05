Neunkirchen (dpa) - Zwei Tage nach einem Feuer in einem Wohnhaus im saarländischen Neunkirchen haben Einsatzkräfte die Leiche einer Frau aus dem zerstörten Gebäude geborgen. Um wen es sich handelt, sei noch unklar, wie eine Polizeisprecherin in Saarbrücken sagte. Eine dreiköpfige Familie werde weiter vermisst. Ob es sich bei der geborgenen Leiche um ein Mitglied dieser Familie handele, müsse noch geklärt werden. Das Feuer war am Sonntagmorgen im Keller des Hauses ausgebrochen und hatte auf das ganze Haus übergegriffen.