Muscheln steckten auch in der Eistorte, die Thor am Donnerstag im Tierpark in Hamburg bekam. Dort wurde er vor etwa fünf Jahren geboren. Die Torte war ein Abschiedsgeschenk für das Walross. Denn bald verlässt das Tier Hamburg und zieht um in einen Zoo in unserem Nachbarland Belgien. Dort soll Thor für Nachwuchs bei den Walrossen sorgen.