Infos:

Anreise: Mit dem Wegfall der Einreisebeschränkungen für Besucher aus dem Schengen-Raum wird es wieder viele Flugverbindungen nach Las Vegas geben. Von Frankfurt aus gibt es sogar Direktflüge. Wer nicht zwölf Stunden am Stück im Flieger sitzen will, findet auch Verbindungen über Washington, New York oder Seattle.

Einreise: Die USA öffnet am 8. November wieder für internationale Besucher. Voraussetzung ist eine nachgewiesene vollständige Impfung gegen das Coronavirus. Es gibt jedoch Ausnahmen. So sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren von der Pflicht eines Corona-Impfnachweises bei Einreise in die USA ausgenommen. Allerdings müssen alle Reisenden unabhängig von ihrem Impfstatus einen negativen Coronavirus-Test nachweisen. Bei Geimpften kann der Test innerhalb von drei Tagen nach Einreise vorgenommen werden, bei Ungeimpften muss er innerhalb eines Tages erfolgen. Ab November reicht Reisenden mit deutschem Pass ein ESTA-Antrag. Im Reisebüro kann dieser ziemlich teuer werden, auf der offiziellen Homepage https://esta.cbp.dhs.gov/ kostet er nur 14 Dollar.

Weitere Infos: Wer in Las Vegas ist, sollte in eine der berühmten (Zauber-)Shows gehen. Auch ein Besuch des Gand Canyons und von Los Angeles lohnt sich.